النمسا تشدد على حظر التجمعات لمنع انتشار كورونا

قررت الحكومة النمساوية، اليوم الأحد، حظر التجمعات في الملاعب والمطاعم لمواجهة أزمة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في كلمته أمام المجلس الوطني (البرلمان) - "إنه تم فرض حظر طيران إضافي، وتحديدا للرحلات إلى روسيا وأوكرانيا وهولندا وبريطانيا.. لافتا إلى أن المطاعم سيتم إغلاقها بالكامل اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، على أن تكون الإمدادات بالمواد الغذائية عبر محلات السوبر ماركت وخدمات التوصيل مؤمنة".وأشار إلى أنه اعتبارا من غد الاثنين سيتعين على المتاجر إغلاق أبواب، كما لن يكون هناك أي التزام بالتدريس في المدارس.ومن جانبه، دعا فيرنر كوجلر نائب المستشار، في كلمته أمام المجلس الوطني، إلى تقييد جميع العلاقات الاجتماعية من الآن فصاعدا، مشددا على أنه يجب أن تتوقف على الفور التجمعات في الحدائق العامة أو في شوارع التسوق وكافة أنشطة الأندية الرياضية.