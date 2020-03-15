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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة تعليمية لطلاب «إعدادي وثانوي» في المنوفية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:15 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تدشين قناة تعليمية على موقع "يوتيوب" لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثانوي.

وذلك لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، مع استمرارية بث القناة في حالة تعليق الدراسة لمدة أطول كوسيلة تعليمية وحيوية في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعه بموجهي عموم المواد الدراسية على مستوى المحافظة لمناقشة استعدادات المحافظة لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا بداية من اليوم الأحد، وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية لبدء تسجيل شرح جميع المواد العلمية ومراجعتها بدقة عالية مع التركيز على أهم الأجزاء والنقاط في المناهج الدراسية، مشددًا بتجهيز وتسجيل المواد من خلال نخبة من الأساتذة والموجهيين المتميزين، لضمان وصول المعلومة العلمية للطلاب بسهولة ويسر.

هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم عن جاهزية المديرية بنخبة من الأساتذة والمعلمين والأجهزة التعليمية لبدء تدشين القناة التعليمية وإعداد الدروس وتقديمها عبر القناة.

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