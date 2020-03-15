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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: لا أزمة في تمويل خطة «مواجهة كورونا»

الأحد 15/مارس/2020 - 01:12 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة لن تواجه أزمة فى تمويل الإجراءات الأخيرة بما فى ذلك خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد والمقدر تكلفتها بـ 100 مليار جنيه، وإنما ستعتمد بشكل أساسى على الوفورات التى تحققت بفعل نجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، منها 135 مليار جنيه فوائض تم تحقيقها على مدار عام ونصف العام للمرة الأولى، بالإضافة إلى بند الاحتياطات أو ما يعرف بالاستثمارات غير الموزعة.

وأضاف المصدر أن الحكومة بصدد وضع خطة تنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتركيز على برامج للوقاية من الإصابة بالعدوى من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة زالت محدودة ويمكن السيطرة عليها بشكل كبير مع التحرك سريعًا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن مساء أمس السبت عددًا من التوجيهات للحكومة بحضور وزيرى التخطيط والمالية، منها تنفيذ حزمة القرارات الجديد لزيادة أجور موظفى الدولة تشمل تحريك العلاوة الخاصة لـ 12% بدلًا من 10% للجهات غير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على العلاوة الدورية لباقى الجهات الخاضعة للقانون بنسبة 7%، فضلًا عن تحريك حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، لتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة وبخاصة الفئات الأقل أجرًا والتى ستتمتع بقدر أكبر من الإعفاء الضريبي، كما أعلن عن تخصيص 100 مليون جنيه لتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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