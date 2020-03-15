ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر لـ 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 وفيات، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وفى سياق متصل، ألغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بالإضافة إلى تخفيض عدد رحلاتها إلى فرنسا اعتبارا من أمس السبت.وأن الحكومة الجزائرية تدرس وقف الرحلات الجوية مع أوروبا، وكانت الجزائر والمغرب اتفقتا يوم الخميس الماضي، على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.