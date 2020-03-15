فراس سعيد بالكمامة بسبب «كورونا»: «الدنيا متشقلبة»

يحرص صناع الأعمال الفنية، على أخذ احتياطاتهم والحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الصحة العالمية، خاصة أثناء تصوير تلك الأعمال سواء الدرامية أو السينمائية.وشارك الفنان فراس سعيد، صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على متن طائرة، وعلق عليها قائلًا: "الدنيا متشقلبة يا جماعة، فيروس كورونا".من جانبه، يواصل الفنان فراس سعيد تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح" في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت، وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، وتسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.مسلسل "أسود فاتح" إخراج المخرج كريم العدل، ومن تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف.