النمسا: تسجيل ثانى حالة وفاة و800 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، عن تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إصابة 800 شخص بالمرض.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن معظم الحالات المصابة في مدينة تيرول، وتبلغ 245 حالة، و112 حالة في النمسا السفلى، و108 حالات في فيينا، و83 في ستيريا، و158 في النمسا العليا، و39 في سالزبورج، و10 في بورجنلاند، و6 في فورارلبرج وكارينثيا.