غلق 215 مركزًا تعليميًا بأحياء القاهرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية من غلق 215 مركزا تعليميا بأحياء حدائق القبة وباب الشعرية والمطرية ومصر الجديدة والأميرية والوايلي والسيدة زينب ومصر القديمة وعابدين والمعادي وحلوان وعين شمس ومايو والتبين.ويأتي ذلك خلال الساعات الأولى التي أعقبت قرار خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بغلق كل المراكز التعليمية (السناتر) بالعاصمة، خلال فترة تعليق الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على الصحة العامة.وصرح المحافظ بأن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.. مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.ودعا محافظ القاهرة الطلاب لاستغلال فترة تعليق الدراسة في التزام المنزل وتصفح المواقع التعليمية التي تقدم خدمات مجانية للتدريب والمراجعة.