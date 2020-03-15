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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج توجه التحية لمحاربات سرطان الثدي في «بهيه»

الأحد 15/مارس/2020 - 01:07 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد في مؤسسة بهية، مشيرة إلى أنها تشعر بقوة كبيرة وأمل عند زيارة المؤسسة، مقدمة التحية إلى أسرة مستشفى بهية ومؤسسيها.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار تعاون الوزارة مع المجتمع المدني وبحث آليات الشراكة، موضحة أن الوزارة تؤمن بالمجتمع المدني ودوره، وتركز على صحة المرأة لأن الوزارة تتبنى الفقر متعدد الأبعاد وتدرج صحة المرأة فى إطار برامجها المختلفة.

وأضافت القباج أن الوزارة لديها نحو ٢٥٠٠ رائدة مجتمعية و٣٠٠ ألف سيدة متعلمة تحصل على الدعم النقدي تكافل، ودعت إلى تنفيذ برامج لتدريب وتوعية الرائدات ليقومن بالتوعية في القرى وكذلك السيدات اللاتي حصلن على دعم تكافل المتعلمات بأهمية الكشف المبكر وتقديم الدعم النفسي ليصل الوعي إلى القرى والنجوع في مصر.

وأشادت بمتطوعي بهية، قائلة إن المجتمع سينهض بإعلاء قيمة التطوع، مضيفة أن التطوع سيكون بشكل مركزي وسيتغير وجه مصر بشبابها، مقدمة التحية إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على جهودها خلال حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي.

وطلبت القباج من السيدات أن الحرص على أنفسهن أصحاء من خلال الكشف المبكر، وتوعية الجيران والأقارب، مقدمة التحية خاصة لمحاربات السرطان بشكل عام، وتوعية كل امرأة فقيرة لا تعرف طرق الكشف لأن السيدة الفقيرة الأكثر احتياجا للاكتشاف المبكر والحصول على الدعم النفسي.

وخلال زيارتها؛ استمعت القباج إلى عرض عن تاريخ المؤسسة، حيث قال الدكتور محمد فهمي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، إن المؤسسة رائدة غير هادفة للربح وجاذبة للعمل التطوعي حيث تسعى دائما للشراكة المجتمعية، وتعمل على تقديم برامج مبتكرة متخصصة في التوعية والكشف المبكر والدعم النفسي باستخدام أحدث التقنيات والبحث العلمي.

وحضرت القباج جزء من جلسة الدعم النفسي للمحاربات وعيد ميلاد لإحدى المحاربات وتجولت بالأقسام الخاصة بالمؤسسة.

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