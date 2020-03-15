عمان تدعو إلى وقف الاستيراد والتصدير خوفًا من كورونا

دعت وزارة النقل العمانية أصحاب القوارب المفتوحة العاملة في سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفوري عن عمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية في عرض البحر بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين.