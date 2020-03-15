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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف زيادات أجور موظفى القطاعين العام والخاص مطلع يوليو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:06 م
أجور
أجور
أميرة ممدوح
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كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم بدء تنفيذ حزمة القرارات الجديد لزيادة أجور موظفى القطاعين العام والخاص مطلع شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية العام المالى الجديد 2020- 2021، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن القرارات المزمع تنفيذها تشمل تحريك العلاوة الخاصة لـ12% بدلًا من 10% للجهات غير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على العلاوة الدورية لباقى الجهات الخاضعة للقانون بنسبة 7%، فضلًا عن تحريك حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، لتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة وخاصة الفئات الأقل أجرًا، والتى ستتمتع بقدر أكبر من الإعفاء الضريبي.

وأكد مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن القرارات الأخيرة تأتى قبل مرور عام على زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الحكومى من 1200جنيه لـ2000 جنيه، وذلك بهدف إحداث حالة من التوازن بين مستويات الدخول والأسعار، وتغطية أي زيادة فى معدلات التضخم، موضحًا أن قيمة الزيادة الأخيرة فى الأجور تفوق معدل التضخم بشكل ملحوظ، والذى سجل بنهاية العام الماضى 2019 نحو 9.2%، بينما بلغت العلاوة 12% بخلاف الزيادة المتوقعة مع رفع حد الإعفاء الضريبى.

وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة أيضًا على إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية من رجال أعمال واتحاد عمال تحت مظلة المجلس القومى للأجور، متوقعًا أن تصل الحكومة إلى صيغة توافقية بشأن الزيادة المقترحة خلال الأسابيع القليلة القادمة وبحد أدنى 2000 جنيه، تمهيدًا لإقرارها بدءًا من العام المالى المقبل 2020-2021.

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