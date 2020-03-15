تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة، اليوم الأحد، بلغت 17 سفينة.وأضافت الهيئة- في بيان اليوم الأحد- أنه غادرت ميناء شرق بورسعيد 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.كما أوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.