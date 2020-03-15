تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد
الأحد 15/مارس/2020 - 01:05 م
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة، اليوم الأحد، بلغت 17 سفينة.
وأضافت الهيئة- في بيان اليوم الأحد- أنه غادرت ميناء شرق بورسعيد 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما أوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأضافت الهيئة- في بيان اليوم الأحد- أنه غادرت ميناء شرق بورسعيد 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما أوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.