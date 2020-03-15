دروس خصوصية «أون لاين» لمواجهة كورونا في الغربية

ابتكر مدرسي الدروس الخصوصية بالغربية، طريقة جديدة للبقاء على اتصال مع طلابهم بعد قرار منع الدروس الخصوصية، الذي تم تطبيقه منذ مساء أمس السبت بالمحافظة، وأشرف على تنفيذه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونفذته قوات من الشرطة.والطريقة المبتكرة تعتمد على برامج التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وخاصة "واتس آب" و"فيس بوك" و"ماسنجر"، حيث اتفق المدرسون مع طلابهم وتلاميذهم على شرح الحصة في نفس موعد الدرس الخاص عبر البرامج عبر الإنترنت، على أن يفتح المدرس المجال لطلابه لمناقشة ما لم يتم فهمه أو للمناقشة بوجه عام في الجروب الجماعي.ويستقبل المدرس الأسئلة الخاصة عبر المحادثة الفردية مع الطلاب نفسه، وكذلك يقوم بتصحيح الاختبارات للتمارين التي سيعطيها على الخاص، ويقوم بنشر النتائج على المجموعة التي تضم جميع الطلاب، على أن يكون لكل مجموعة دراسية جروب خاص بها.ولاقت التجربة إقبالًا من الطلاب وأولياء الأمور لأنها ابتعدت عن الاختلاط ونشر الأمراض، وكذلك جعلت من أجهزة المحمول وسائل للفائدة وليس للعب والترفيه فقط للأطفال.