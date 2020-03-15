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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تحتفي غدًا بيوم حقوق الإنسان

الأحد 15/مارس/2020 - 01:04 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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تحتفل جامعة الدول العربية غدًا الإثنين باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يوافق السادس عشر من شهر مارس من كل عام، ويتم إحياؤه هذا العام تحت شعار "حق المشاركة في الحياة الثقافية" كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وكمبدأ رسخه كل من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على عدد من الدساتير العربية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أهمية توثيق الانتماء الثقافي للأمة العربية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الثقافية، وتوسيع إسهامات الشباب في التنمية الثقافية، وتعزيز الجهود الرامية لرعاية الآداب والفنون، وحماية التراث الثقافي، وتشجيع الإبداع والازدهار الثقافي، مع إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، علاوة على التزام وسائل الإعلام بالمساهمة في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ورفع المستوى الثقافي العام من خلال التعليم.

وشددت على ضرورة احترام عادات وتقاليد البلدان كجزء لا يتجزأ من الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول.

ويبقى استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف مدعاة للقلق، وعائقًا أمام دوران عجلة التنمية، ومساسًا بالحق في الحياة والحق في الأمن، وهو ما يستدعى تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي من السرقة والمعالم التاريخية من التدمير، وتقديم الدعم الفني والتقني للدول المتضررة لمعالجة هذه المعضلة.

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