«الأوقاف»: رد المبالغ للحاجزين في دور المناسبات (فيديو)

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار الوزارة بحظر إقامة العزاء أو عقد القران، قرارات احترازية وقائية للحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية، على أن يقتصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس فقط، وألا تزيد مدة خطبة الجمعة عن 15 دقيقة.وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أننا قررنا التخفيف من جميع التجمعات غير الضرورية، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تدعو لقصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، ويتيح صلاة الجنازة في المسجد، وقصر الدعوة في الأفراح بدعوة الأسرتين تجنبًا للتجمع الكبير.وأوضح أن وزارة الأوقاف ستعلق، بدءًا من اليوم الأحد، العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها، وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد المبالغ لهم، مع التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف لعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.