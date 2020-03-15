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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تطبيق «E-Tadweer» يسهم في التخلص من المخلفات الإلكترونية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:03 م
محمد المسعود
محمد المسعود
عائشة حسن
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، تنفيذ تطبيق "E-Tadweer"، للتخلص من المخلفات الإلكترونية وخطورتها الكبيرة على المواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

وأشار المسعود، في بيان له، إلى أن تفعيل هذا التطبيق سيمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية، وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يستخدمها المواطن عند شراء أجهزة كهربائية، أو منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، لافتًا إلى أن هذا التطبيق بمثابة دعوة لتقليل استهلاك الأجهزة الإلكترونية التي يترتب عليها زيادة إنتاج المخلفات التي تمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أهمية جهود وزارتي الاتصالات والبيئة، في إعداد مشروع التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتدويرها بشكل صحي وآمن دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطنين، أو يعرضهم للإصابة بأمراض، بالإضافة إلى السعي لوضع تشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية لقطاع رسمي لضمان العمل تحت مظلة الحكومة للتصدي لتلك المخلفات.

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