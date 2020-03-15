«زراعة مطروح»: نفوق 500 رأس غنم بسبب سوء الأحوال الجوية

قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مطروح، إنه جرى تشكيل لجنة من إدارة الإنتاج الحيواني بشأن حصر الأغنام التي نفقت بسبب سوء الأحوال الجوية على الطبيعة.وأضاف وكيل زراعة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخسائر وصلت حتى الآن إلى 500 رأس غنم، وجرى رفع مذكرة لوزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه سيتم حصر باقي الخسائر بعد أن تجف آثار الأمطار في منطقة جنوب شرق فوكة.وذكر أن محافظ مطروح وجّه بتشكيل لجنة لحصر جميع الخسائر ورفعها في تقرير ليتم تعويض الأهالي في المنطقة الذين فقدوا أغنامهم في موجه الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.وتسببت موجة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة مطروح في نفوق عدد من الأغنام في منطقة فوكة شرق المحافظة، وحرص مجموعة من شباب مطروح على إنقاذ الأغنام التي ما زالت على قيد الحياة.