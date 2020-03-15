ارتفاع سهمين بالبورصة.. والمؤشرات تواصل النزيف

هوت أسهم الشركات المقيدة بالبورصة لمستويات دنيا، خلال النصف الأول من تعاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع عشوائية على خلفية التراجعات العالمية والعربية والإقليمية نتيجة حالة الفزع من استمرار انتشار فيروس كورونا.وعلى مستوى البورصة المصرية، فقد تراجعت غالبية أسهم الشركات المقيدة لمستويات دنيا، حيث فاق هبوط البعض منها مستويات الأزمة المالية العالمية منذ 12 عاما.من ناحية أخرى نجح سهمان فقط فى الصعود خلال النصف الأول من التعاملات، هما المركز الطبي الجديد بمركز الاسكندرية الطبي والعربية للصناعات الهندسية، فيما استقرت أسعار أسهم 37 شركة دون تغيير، في الوقت الذي هبطت فيه أسهم 183 شركة مقيدة.وخسرت البورصة ما يقارب من 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة هبوط أسهم 85 شركة للحدود الدنيا وتخطيها نسب الهبوط المحددة والبالغة 5%، ما دفع بالبورصة إلى إيقاف التعاملات لمدة نصف ساعة وهى الرابعة منذ بداية العام الجاري 2020.