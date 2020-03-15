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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

الأحد 15/مارس/2020 - 11:49 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية
ريم محمود
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كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عن أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية سيعتمده الدكتور طارق شوقي، اليوم الأحد، مضيفًا أن الامتحانات فى موعدها المحدد يوم 19 مايو.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين من المفترض أن يخوضوا الامتحانات يصل لـ700 ألف طالب، مؤكدًا أنه سيتم توفير مادة تعليمية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة حتى تتم الإتاحة لهم للدراسة من المنزل، والعمل على مذاكرة المنهج المتبقي لهم خلال فترة تعليق الدراسة.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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