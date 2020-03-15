باباجان: لا أنوى التحالف مع داود أوغلو

صرح وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، خلال لقائه على قناة «ميديا سكوب بلاس» على "تويتر" و"يوتيوب"، أنه لا ينوي التعاون مع حزب "المستقبل" الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو.وقال باباجان: «هناك اختلافات كبيرة بيننا وبين حزب أحمد داود أوغلو من ناحية الأسلوب والمنهج؛ لذلك لا توجد إمكانية للعمل معًا»، وتابع أن "الأهداف النهائية بها اختلافات كبيرة بيننا".وقال باباجان: "تعرفت على أوغلو في العام 2002، ولم أكن أعرفه من قبل، ولكنني أسمع أنه رجل علم جيد، وذو مكانة".جدير بالذكر أن باباجان احتفل بإطلاق حزبه رسميًا الأسبوع الماضي.