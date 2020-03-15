بدء انتخابات مجالس الإدارات في 3 مؤسسات صحفية (صور)

انطلقت، منذ قليل، فعاليات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمؤسسات الصحفية، الشركة القومية للتوزيع، روز اليوسف، وكالة أنباء الشرق الأوسط.وتوافد على صناديق الاقتراع أعضاء الجمعية والعمال والإداريون بالمؤسسات الثلاث منذ صباح اليوم للاقتراع واختيار من يمثلهم في مجالس الإدارات.وأهابت الهيئة الوطنية للصحافة، قبل قليل، بالمؤسسات الصحفية الالتزام بعدد من التعليمات أهمها تخفيف الازدحام لأقصى درجة ممكنة، خاصة في الأماكن التي تشهد انتخابات مجلس إداراتها اليوم، وهي روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، الشركة القومية للتوزيع، والحرص على الانصراف من أماكن اللجان بعد التصويت وإتاحة الفرصة للآخرين للتصويت بيسر وسهولة، انطلاقًا من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وتطبيقًا للمعايير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة، وحرصًا على سلامة العاملين.وطالبت الهيئة، الالتزام تمامًا بالتعليمات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة، والإقلاع عن العادات السلبية، مثل المصافحة والتقبيل، وأن يتواجد طبيب مقيم في اللجنة الرئيسية بمقر الانتخابات، لمواجهة أي حالات طارئة وتجهيز الإسعافات الأولية، والحرص على تنظيف وتطهير أماكن اللجان، وأن تكون جيدة التهوية، والتنبيه بعدم ملامسة الأشياء كلما أمكن.