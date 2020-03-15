«وسواس كورونا يغزو إسطنبول».. الأتراك يهجرون المواصلات العامة

أكد موقع "تركيش مينت" التركي، أن هناك ذعرا كبيرا بين الأتراك بسبب فيروس كورونا وعدم الثقة في الحكومة.وأعلنت الحكومة التركية عن إصابة ٦ أشخاص فقط بالفيروس، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، على الرغم من أن كل التقارير الأجنبية تؤكد انتشار الفيروس بصورة كبيرة في البلاد وخصوصا إسطنبول.وتابع الموقع، أن هذا الذعر دفع المواطنين لتجنب استخدام وسائل المواصلات العامة، لينخفض عدد مستخدميها بنسبة ١٧% في بضعة أيام فقط.وأضافت أنه وفقا للإحصائيات التي أعلن عنها المتحدث باسم بلدية إسطنبول مراد أنجون فقد تراجع عدد مستخدمي وسائل المواصلات من ٧٫٤٤ مليون شخص يوم ٩ مارس إلى ٦.١٨ مليون شخص في ١٣ مارس.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجه قد أعلن عن أول إصابة بكورونا يوم ١١ مارس، وارتفع العدد اليوم الأحد إلى ٦ حالات.