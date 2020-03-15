قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قبل قليل، انقطاع المياه عن مناطق "الطراوات (طرة البلد - طرة الأسمنت - كوتسيكا) - المعصرة - حدائق حلوان - عين حلوان - وادى حوف - حلوان - التبين - مدينة 15 مايو"، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 12.30 ظهر اليوم الأحد، حتى الساعة 6.30 مساء اليوم.وكشفت الشركة في بيان لها عن أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لزيادة العكارة بمياه النيل، ووجود مشاكل بالصرف بجنوب القاهرة.وقالت الشركة إنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.