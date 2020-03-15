«في عهد أردوغان».. الإفراج عن أئمة متهمين بالاعتداء على فتيات

أفرجت السلطات التركية عن 3 أئمة يعملون في مساجد مختلفة كانوا متهمين بالاعتداء الجنسي على فتيات في سن مبكرة وذلك بتعليمات من النائب العام التركي، وفقا لما نقلته صحيفة جمهوريت التركية.وتابعت الجريدة التركية أن الأئمة كانوا يعملون في منطقة إيراغلي في زونغولداك، وتعود قصة الاعتداء على الفتيات، عندما أرادت فتاتان تبلغان 13 و16 عاما الوصول إلى اسطنبول مشيا فى طريق دفريك بمنطقة إيراغلي، بعد هروبهما من منزلي أسرتيهما، حيث تعرض الأطفال لمحاولة اعتداء، وبناء على تلقي الشرطة بلاغات من أسر المفقودين عثرت الشرطة على أطفالهم وسلمتهم إلى أسرهم.