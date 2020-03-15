طبيب بدرجة فنان.. ريمون عاطف يرسم الـ 3D في أقل من 5 دقائق

ريمون عاطف بارع في الرسم منذ طفولته، اختار لونا مختلفا من هذا الفن، احترف الرسم بتقنية ال 3D حتى ان أصدقاءه شعروا كأن رسوماته حقيقية.يقول عاطف (18 سنه)، الفرقة الاولي بطب الفم والاسنان،: بدأت الرسم من أولي اعدادي بالرصاص ونمت موهبتى دون كورسات، كنت ارسم من 4 إلى 5 ساعات يوميا.كان يحلمأن يصل برسوماته للواقعية ونفس أسلوب الفنانين الأجانب، دخل في انواع جديدة مثل الفحم والخشب والاكليريك والزيت واحترف الرسم ال3d وال realistic.وتابع:"جربت أول عرض (رسم في اقل من 5 دقايق) في 3 اعدادي بمسابقة، وعملت عروض في اماكن كتيرة منها معرض الكتاب، شاركت في اراب جوت تالنت، مضيفا:" اتجهت لرسم جداريات وحوائط ودمجت معاها ال 3D في محاولة لعمل شغل اكثر واقعية".لم تمنعه موهبته من استكمال دراسته محاولا التوفيق بينهما، وبالفعل حصل في الثانوية العامة على 99% والتحق بكلية طب الأسنان، صعوبات كثيرة واجهته منها عدم تصديق الناس ان المصري يستطيع ان يصل بجودة رسمه أفضل من الأجنبي وان "عقدة الخواجة" سبب رئيسي في التقليل من موهبة الفن في مصر.وتمنى أن يصل بعمله حتى يتم عرضه في معارض عالمية وان ينشر نوع مختلف من الفن في الشوارع حتى تصبح مبهجة وراقية.