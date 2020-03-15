على ربيع يستعد لتقديم عرض مسرحى جديد

يستعد الفنان علي ربيع، لبدء تحضيرات عمل مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "وصل أمانة"."الدستور" علمت أن ربيع، استقر مؤخرا على النص المسرحي المقرر أن يقدمه على خشبة المسرح والمأخوذ عن إحدى الروايات الأجنبية.وقال مصدر مقرب من علي ربيع، إنه يعكف حاليًا على اختيار الأبطال المشاركين له، حيث من المقرر أن يشارك في العمل عدد من نجوم مسرح مصر، مضيفا أن المسرحية من المقرر أن يقوم بإخراجها الفنان أشرف عبدالباقي.على جانب آخر، يواصل علي ربيع تصوير أحداث دوره في مسلسل "وصل أمانة"، الذي يشاركه فيه البطولة لأول مرة الفنان مصطفى خاطر.ومن المقرر أن يجسد كل منهما شخصية شابين عاطلين عن العمل، تتراكم عليهما الديون، ما يدفعهما إلى البحث عن فرصة أخرى للعيش.المسلسل ينتمي إلى نوعية الحلقات المتصلة المنفصلة، على أن تشهد كل حلقة ضيف شرف جديدا ضمن الأحداث.