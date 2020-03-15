التعليم تحدد مصير اختبارات ترقى المعلمين بعد تعليق الدراسة

قرر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تأجيل موعد اختبارات الترقي الإلكترونية للمعلمين لمدة أسبوعين، وسيجرى إخطارهم بالموعد الجديد لأداء الاختبارات خلال تلك الفترة، وما يجرى اتخاذه من إجراءات.وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ذلك يأتي في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحفاظًا على أعضاء هيئة التعليم وحرصًا على مصالحهم.كان عدد من المعلمين الخاضعين لهذه الاختبارات، طالب بتأجيلها، فترة تعليق الدراسة.