«الداخلية» تستهدف مراكز التعليم الخاصة بالمحافظات

تواصل الجهات المعنية استهداف وغلق المراكز التعليمية تنفيذًا لقرارات الغلق بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتم غلق عشرات المراكز التعليمية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية لمنع التجمعات الطلابية.يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.وكانت وزارة الداخلية قد بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كل أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.