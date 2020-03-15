رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استراحة عميد الأدب العربي.. هنا تم تأليف وتصوير دعاء الكروان

الأحد 15/مارس/2020 - 11:39 ص
دعاء الكروان
دعاء الكروان
المنيا ـ على حسين
طباعة

رغم أن محافظة المنيا تفتخر دائمًا، بأن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هو أحد أبنائها، حيث كان يسكن مع أسرته بعزبة الكيلو بمركز مغاغة شمال المحافظة ورغم أن كلية دار العلوم بجامعة المنيا كانت تنظم احتفالا سنويًا بذكراه حيث توفي في 28 أكتوبر من عام 1973، إلا أن ذكرى عميد الأدب العربي أصبحت تمر دون أن يتذكره أي مسئول من أبناء محافظته، ومع اختفاء المكان الذي ولد ونشأ به طه حسين تبقى استراحته بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي جنوب المحافظة شاهدة على بعض أعماله الكبيرة.
دعاء الكروان
دعاء الكروان
لم يكن الدكتور سامي جبرة، العالم الأثري والصديق المقرب من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يعلم عند بنائه استراحة لصديقه بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ليقضي فيها عميد الأدب العربي أجازته السنوية برفقة زوجته الفرنسية أن هذه الاستراحة ستقف شامخة لتشهد هذا الكم من الاكتشافات الأثرية كما أنها أصبحت الأثر الوحيد الذي تبقى من عميد الأدب العربي بعد أن أضاع الزمن والتطور والإهمال منزل عائلته بعزبة الكيلو التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة.

الاستراحة التي قام ببنائها الدكتور سامي جبره رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة والتي كان عميدها الدكتور طه حسين في ذلك الوقت في منتصف الثلاثينيات تتكون من طابقين الدور الأول يضم غرفة وآلة كاتبة كبيرة وحمام ومطبخ والدور الثاني صالة متوسطة وغرفتين وحمامين وتحاط بسور من الطوب اللبن وحديقة صغيرة بها أشجار الكافور.
دعاء الكروان
دعاء الكروان

ويقول الخبير الأثري جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام منطقة آثار مصر الوسطي أن هذه الاستراحة بنيت في الثلاثينيات وكان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يقضي فيها إجازته السنوية باستمرار برفقة زوجته وصديقه الحميم الدكتور سامي جبرة خاصة لوجود صلة بين زوجة عميد الأدب العربي وزوجة صديقه جبره لأنهما الاثنتين فرنسيتين لذلك كان الدكتور طه حسين يحرص على قضاء فترة تصل إلى 3 أشهر حتى عشق عميد الأدب العربي هذا المكان والمنطقة الأثرية التي تبعد عن منطقة العمران بمسافة ليست بالبسيطة.

ويضيف السمسطاوي أن هذه الاستراحة شهدت قيام الدكتور طه حسين بتأليف القصة الشهيرة (دعاء الكروان) والذي تحول إلي فيلم قام ببطولته الفنان أحمد مظهر والفنانة فاتن حمامة وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم بهذه الاستراحة.
دعاء الكروان
دعاء الكروان

ويشير السمسطاوي أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كان حريصا خلال فترة تواجده بالاستراحة على تقديم الشموع لإيزادورا والذي كان أول من أطلق عليها شهيدة الحب حيث تعد "إيزادورا وحابي" أصحاب أقدم قصة حب منذ 2000 عام ومدونه على مقبرة "إيزادورا" هناك، والتي تدور قصتها بين "إيزادورا" ذات الأصول الإغريقية وابنة الملك الحاكم في ذلك الوقت للإقليم، وأحد أفراد الجيش ويدعى "حابي"، الذي يعد بالنسبة للعائلة الملكية مجرد فردًا من الشعب، حيث كانت تعيش مع والدها في قصر بالناحية الشرقية للنيل بالتحديد في منطقة الشيخ عبادة حاليًا، بينما يعيش محبوبها الضابط بالناحية الغربية لمدينة ملوي" الأشمونين حاليًا، وبدأت قصة الحب بينهما حينما خرجت لمشاهدة الاحتفالات الخاصة برمز الحكمة "تحوتي" وكانت تبلغ من العمر 16 سنة تقريبا، وأخذ يتقابلان لمدة 3 سنوات بالقرب من ضفاف النيل، وسط ترقب وخوف أن يراها والدها أو الحراس فتنتهي علاقتهما، وظل الأمر هكذا إلى أن وصلت الأنباء لوالدها بأنها تقابل أحد الضباط دون علمه، فطلب من الحراس بأن يتعقبوها ويمنعونها من مقابلة الضابط مرة أخرى، إلى أن قامت بالانتحار بإلقاء نفسها في النيل وفارقت الحياة حزنًا على حبيبها، وتم تحنيط جثتها وعمل مقبرة جميلة لها بمنطقة تونة الجبل، وتقع حاليا على بعض أمتار قليلة من استراحة طه حسين.

ويؤكد السمسطاوي أن أثاث استراحة الدكتور طه حسين تم نقله لاستراحته بمحافظة الجيزة وأن استراحته بتونا الجبل يتم صيانتها وتجديدها من قبل وزارة الآثار بصورة دورية وتستغل حاليا كاستراحة للضيوف كما تم استخدامها كمقر تدريبي لحفائر مصر الوسطي لمدة أسبوعين.
من ناحيته، يؤكد الدكتور ثروت الأزهري مدير السياحة بمحافظة المنيا أن استراحة عميد الأدب العربي طه حسين بمنطقة تونا الجبل الأثرية تحتاج لرعاية واهتمام بعد الإهمال الذي وقع لها حيث تحتاج لترميم وتجديد وأن المحافظة قامت بالمساهمة في بناء السور الخارجي للاستراحة بعد أن سقط السور القديم العام قبل الماضي.

وأضاف الأزهري أن لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة ناقشت تطوير الاستراحة واقترحنا تحويلها لمتحف يضم مقتنيات عميد الأدب العربي ولكن كل هذه المقترحات لا بد من موافقة وزارة الآثار عليها لأنها صاحبة الولاية على هذه الاستراحة منطقة تونا الجبل بأكملها.

موضوعات متعلقة

وزارة الشباب: ليس هناك إلغاء أو تعطيل للنشاط الرياضي

السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

الكهرباء تقتل شابًا فى المنوفية

الصور

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

البورصة تخسر 24 مليار جنيه.. وإيقاف التعامل على 66 سهمًا

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

الإمارات توقف دور السينما والملاهي بسبب كورونا

بكين تحظر تناول الطعام وجها لوجه فى المطاعم

إنقاذ 10 وفقدان 3 في غرق سفينة شحن بتايوان

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

عالم الاجتماع معن العمر يصدر كتاب «الجندر والتنوع الثقافي»

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين