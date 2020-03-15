استراحة عميد الأدب العربي.. هنا تم تأليف وتصوير دعاء الكروان



رغم أن محافظة المنيا تفتخر دائمًا، بأن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هو أحد أبنائها، حيث كان يسكن مع أسرته بعزبة الكيلو بمركز مغاغة شمال المحافظة ورغم أن كلية دار العلوم بجامعة المنيا كانت تنظم احتفالا سنويًا بذكراه حيث توفي في 28 أكتوبر من عام 1973، إلا أن ذكرى عميد الأدب العربي أصبحت تمر دون أن يتذكره أي مسئول من أبناء محافظته، ومع اختفاء المكان الذي ولد ونشأ به طه حسين تبقى استراحته بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي جنوب المحافظة شاهدة على بعض أعماله الكبيرة.

دعاء الكروان





الاستراحة التي قام ببنائها الدكتور سامي جبره رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة والتي كان عميدها الدكتور طه حسين في ذلك الوقت في منتصف الثلاثينيات تتكون من طابقين الدور الأول يضم غرفة وآلة كاتبة كبيرة وحمام ومطبخ والدور الثاني صالة متوسطة وغرفتين وحمامين وتحاط بسور من الطوب اللبن وحديقة صغيرة بها أشجار الكافور.

لم يكن الدكتور سامي جبرة، العالم الأثري والصديق المقرب من عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يعلم عند بنائه استراحة لصديقه بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ليقضي فيها عميد الأدب العربي أجازته السنوية برفقة زوجته الفرنسية أن هذه الاستراحة ستقف شامخة لتشهد هذا الكم من الاكتشافات الأثرية كما أنها أصبحت الأثر الوحيد الذي تبقى من عميد الأدب العربي بعد أن أضاع الزمن والتطور والإهمال منزل عائلته بعزبة الكيلو التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة.الاستراحة التي قام ببنائها الدكتور سامي جبره رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة والتي كان عميدها الدكتور طه حسين في ذلك الوقت في منتصف الثلاثينيات تتكون من طابقين الدور الأول يضم غرفة وآلة كاتبة كبيرة وحمام ومطبخ والدور الثاني صالة متوسطة وغرفتين وحمامين وتحاط بسور من الطوب اللبن وحديقة صغيرة بها أشجار الكافور.

دعاء الكروان



ويقول الخبير الأثري جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام منطقة آثار مصر الوسطي أن هذه الاستراحة بنيت في الثلاثينيات وكان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يقضي فيها إجازته السنوية باستمرار برفقة زوجته وصديقه الحميم الدكتور سامي جبرة خاصة لوجود صلة بين زوجة عميد الأدب العربي وزوجة صديقه جبره لأنهما الاثنتين فرنسيتين لذلك كان الدكتور طه حسين يحرص على قضاء فترة تصل إلى 3 أشهر حتى عشق عميد الأدب العربي هذا المكان والمنطقة الأثرية التي تبعد عن منطقة العمران بمسافة ليست بالبسيطة.



ويضيف السمسطاوي أن هذه الاستراحة شهدت قيام الدكتور طه حسين بتأليف القصة الشهيرة (دعاء الكروان) والذي تحول إلي فيلم قام ببطولته الفنان أحمد مظهر والفنانة فاتن حمامة وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم بهذه الاستراحة. ويقول الخبير الأثري جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام منطقة آثار مصر الوسطي أن هذه الاستراحة بنيت في الثلاثينيات وكان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين يقضي فيها إجازته السنوية باستمرار برفقة زوجته وصديقه الحميم الدكتور سامي جبرة خاصة لوجود صلة بين زوجة عميد الأدب العربي وزوجة صديقه جبره لأنهما الاثنتين فرنسيتين لذلك كان الدكتور طه حسين يحرص على قضاء فترة تصل إلى 3 أشهر حتى عشق عميد الأدب العربي هذا المكان والمنطقة الأثرية التي تبعد عن منطقة العمران بمسافة ليست بالبسيطة.ويضيف السمسطاوي أن هذه الاستراحة شهدت قيام الدكتور طه حسين بتأليف القصة الشهيرة (دعاء الكروان) والذي تحول إلي فيلم قام ببطولته الفنان أحمد مظهر والفنانة فاتن حمامة وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم بهذه الاستراحة.

دعاء الكروان



ويشير السمسطاوي أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كان حريصا خلال فترة تواجده بالاستراحة على تقديم الشموع لإيزادورا والذي كان أول من أطلق عليها شهيدة الحب حيث تعد "إيزادورا وحابي" أصحاب أقدم قصة حب منذ 2000 عام ومدونه على مقبرة "إيزادورا" هناك، والتي تدور قصتها بين "إيزادورا" ذات الأصول الإغريقية وابنة الملك الحاكم في ذلك الوقت للإقليم، وأحد أفراد الجيش ويدعى "حابي"، الذي يعد بالنسبة للعائلة الملكية مجرد فردًا من الشعب، حيث كانت تعيش مع والدها في قصر بالناحية الشرقية للنيل بالتحديد في منطقة الشيخ عبادة حاليًا، بينما يعيش محبوبها الضابط بالناحية الغربية لمدينة ملوي" الأشمونين حاليًا، وبدأت قصة الحب بينهما حينما خرجت لمشاهدة الاحتفالات الخاصة برمز الحكمة "تحوتي" وكانت تبلغ من العمر 16 سنة تقريبا، وأخذ يتقابلان لمدة 3 سنوات بالقرب من ضفاف النيل، وسط ترقب وخوف أن يراها والدها أو الحراس فتنتهي علاقتهما، وظل الأمر هكذا إلى أن وصلت الأنباء لوالدها بأنها تقابل أحد الضباط دون علمه، فطلب من الحراس بأن يتعقبوها ويمنعونها من مقابلة الضابط مرة أخرى، إلى أن قامت بالانتحار بإلقاء نفسها في النيل وفارقت الحياة حزنًا على حبيبها، وتم تحنيط جثتها وعمل مقبرة جميلة لها بمنطقة تونة الجبل، وتقع حاليا على بعض أمتار قليلة من استراحة طه حسين.



ويؤكد السمسطاوي أن أثاث استراحة الدكتور طه حسين تم نقله لاستراحته بمحافظة الجيزة وأن استراحته بتونا الجبل يتم صيانتها وتجديدها من قبل وزارة الآثار بصورة دورية وتستغل حاليا كاستراحة للضيوف كما تم استخدامها كمقر تدريبي لحفائر مصر الوسطي لمدة أسبوعين. ويشير السمسطاوي أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كان حريصا خلال فترة تواجده بالاستراحة على تقديم الشموع لإيزادورا والذي كان أول من أطلق عليها شهيدة الحب حيث تعد "إيزادورا وحابي" أصحاب أقدم قصة حب منذ 2000 عام ومدونه على مقبرة "إيزادورا" هناك، والتي تدور قصتها بين "إيزادورا" ذات الأصول الإغريقية وابنة الملك الحاكم في ذلك الوقت للإقليم، وأحد أفراد الجيش ويدعى "حابي"، الذي يعد بالنسبة للعائلة الملكية مجرد فردًا من الشعب، حيث كانت تعيش مع والدها في قصر بالناحية الشرقية للنيل بالتحديد في منطقة الشيخ عبادة حاليًا، بينما يعيش محبوبها الضابط بالناحية الغربية لمدينة ملوي" الأشمونين حاليًا، وبدأت قصة الحب بينهما حينما خرجت لمشاهدة الاحتفالات الخاصة برمز الحكمة "تحوتي" وكانت تبلغ من العمر 16 سنة تقريبا، وأخذ يتقابلان لمدة 3 سنوات بالقرب من ضفاف النيل، وسط ترقب وخوف أن يراها والدها أو الحراس فتنتهي علاقتهما، وظل الأمر هكذا إلى أن وصلت الأنباء لوالدها بأنها تقابل أحد الضباط دون علمه، فطلب من الحراس بأن يتعقبوها ويمنعونها من مقابلة الضابط مرة أخرى، إلى أن قامت بالانتحار بإلقاء نفسها في النيل وفارقت الحياة حزنًا على حبيبها، وتم تحنيط جثتها وعمل مقبرة جميلة لها بمنطقة تونة الجبل، وتقع حاليا على بعض أمتار قليلة من استراحة طه حسين.ويؤكد السمسطاوي أن أثاث استراحة الدكتور طه حسين تم نقله لاستراحته بمحافظة الجيزة وأن استراحته بتونا الجبل يتم صيانتها وتجديدها من قبل وزارة الآثار بصورة دورية وتستغل حاليا كاستراحة للضيوف كما تم استخدامها كمقر تدريبي لحفائر مصر الوسطي لمدة أسبوعين.