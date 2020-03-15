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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تطبق نظام التعليم عن بعد للطلاب

الأحد 15/مارس/2020 - 11:39 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تطبيق طريقة التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات.

وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسمنارات، خلال تلك الفترة، حيث تستكمل نظافة وتطهير وتعقيم جميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات الجامعة، وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية، والمطاعم الخاصة بها.

وأوضح أنه سيتم تقسيم قوة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة، وسيحضر جميع العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمين الجامعة، والأمناء المساعدين والكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات والجامعة، على مدار الأسبوعين لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.

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