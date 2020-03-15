جامعة أسوان تطبق نظام التعليم عن بعد للطلاب

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تطبيق طريقة التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات.وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسمنارات، خلال تلك الفترة، حيث تستكمل نظافة وتطهير وتعقيم جميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات الجامعة، وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية، والمطاعم الخاصة بها.وأوضح أنه سيتم تقسيم قوة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة، وسيحضر جميع العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمين الجامعة، والأمناء المساعدين والكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات والجامعة، على مدار الأسبوعين لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.