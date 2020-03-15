بعد قليل.. «التضامن» تبحث دعم المتضررين من الطقس السيئ

تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بعد قليل، اجتماعًا موسعًا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الهلال الأحمر وبيت الزكاة والصدقات؛ لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للأسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.وقالت الوزيرة، فى بيان، إنه ستتم مناقشة الموقف في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين؛ لوضع خطط التدخل وفق الاحتياجات الضرورية وأولويات المحافظات وطرق المساعدة حسبما تم رصده ميدانيًا.وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذى أسهم في رعاية المشردين وفتح بعض المؤسسات في المحافظات أبوابها لاستقبال أعداد من المشردين.