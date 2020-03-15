العراق: تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى السليمانية

نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأحد، عن وزارة الصحة في إقليم كردستان، إعلانها عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة إن: "الإصابة الجديدة تعود لرجل يبلغ من العمر 46 عامًا من أهالي السليمانية".وبذلك يرتفع عدد المصابين في الإقليم إلى 29 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعافى، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة معافة.وحظرت السلطات في السليمانية وأربيل، التجوال منذ ليل الجمعة - السبت لمدة 48 ساعة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.