بيطري الأقصر يدفع بـ 80 موتور رش لتطهير حظائر الحيوانات

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه منذ بداية إعلان حالة التأهب ورفع درجة الاستعدادات القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية لم تتلق غرفة عمليات المديرية الرئيسية ولا غرف العمليات بالإدارات بالمراكز والمدن بلاغات عن نفوق أي حيوانات أو دواجن، وكذلك انتظام أعمال المجازر الحكومية.وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أن المديرية كانت انتهت من تجهيز عدد 80 موتور رش تتضمن 7 فئة 600 لتر، 13 فئة 200 لتر، 3 فئة 150 لتر، و15 موتور كتف، 42 موتور رذاذ، بالإضافة إلى عدد 24 موتور رش كبير بعجل، وكذلك توزيع كافة الأطباء والفنيين على مستوى إدارات الطب البيطري بالمحافظ، وذلك لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في حال الاشتباه بوجود أي عدوى بالفيروسات التي قد تصيب المواشي.