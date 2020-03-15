إقبال كثيف على لجان انتخابات المحامين بالبحر الأحمر

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين بلجان البحر الأحمر، منذ قليل، وتستمر حتى الخامسة من مساء، وذلك تحت إشراف النيابة الإدارية.وتجرى الانتخابات بالبحر الأحمر في 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب ومجلس النقابة العامة والإدارة القانونية، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من محامين البحر الأحمر منذ بدء الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم، ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر.وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العضو من له حق التصويت، والذي مدرج اسمه بكشوف الناخبين، ويشترط حضوره شخصيًا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى.وتشهد انتخابات نقابة المحامين على مستوى الجمهورية منافسة قوية بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحًا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.