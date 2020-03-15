بيان عاجل لمنع الشيشة بالمقاهي والكافيهات تجنبًا للعدوى

تقدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مخاطر الشيشة، وضرورة صدور قرار بمنعها فى المقاهى لحين إشعار آخر، وذلك لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين، وأنها قد تكون سببًا فى انتشار الأمراض الفيروسية الخطيرة، التى تؤثر على حياة المواطنين، وتهدد المجتمع بشكل عام، خاصة وأنها تقلل المناعة وعنصر فعال فى نقل الفيروسات.وأوضح البطيخي، في بيانه، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العديد من دول العالم، ولا بد من ترجمة اهتمام الدولة فى صورة قرارات على أرض الواقع حتى تكتمل منظومة الإجراءات.وأشار إلى أن 60% من المترددين على المقاهي يشربون الشيشة، مشددًا على أهمية إعادة النظر فى المقاهي وتقنين أوضاعها، من خلال تركيب شفاطات هوائية للتهوية الجيدة، وتحديد أماكن مغلقة للمدخنين مع عزلهم عن غير المدخنين، مؤكدًا أن الهدف من هذا الأمر هو الحفاظ على الصحة العام، ووضع أُطر جديدة من شأنها عدم انتشار الفيروسات، بالإضافة لزيادة وعى المواطنين بشأن هذا الأمر، خاصة الشباب المترددين على المقاهى، على أن تكون هناك حملة توعية فى كل وسائل الإعلام عن مخاطر تدخين الشيشة، أو حتى التواجد فى الأماكن المغلقة والمكتظة بالمواطنين بشكل عام.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من المقاهي على مستوى الجمهورية غير مؤهلة لضيق المكان والمساحة، وهذا الأمر يسهم بشكل كبير فى نقل الفيروس.