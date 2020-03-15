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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة تنظيف موسعة لشوارع الأقصر

الأحد 15/مارس/2020 - 11:33 ص
تنظيف الشوارع
تنظيف الشوارع
هدى الأمير
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عبدالله عاشور، بتنظيف عدة طرق وتوسعة شوارع بمختلف قرى المركز ورفع مخلفات الترع.

حيث تم تمهيد ورفع ناتج تطهير الترع بطريق نجع دنقل وتمهيد ورفع ناتج تطهير ترعة الطنايسية بإجمالي ٤٠٠٠ م٢ تقريبًا، مما أسفر ذلك عن سهولة الحركة المرورية لجرارات القصب وعدم تكدسها بالطريق السريع، كما تم تقليم الأشجار وتمهيد الطريق السريع، وذلك بإشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الرياينة بإشراف جاد أحمد ضاحي، رئيس القرية وعبد الناصر السايح سكرتير القرية، بتمهيد ورفع الأتربة وتقليم الأشجار بطريق الشئون الاجتماعية بمسافة ٢كم تقريبًا وطريق نهر النيل بمسافة ٣كم تقريبًا كما تم تمهيد الطريق السريع.

وفي قرية السلام تم تمهيد طريق الحواجر ورفع ناتج تطهير الترع بإجمالي حوالي ٤٠٠٠ م٢تقريبًا، كما تم تقليم الأشجار وتمهيد الطرق بعزبة السيول وتمهيد الطريق السريع، وذلك بإشراف محمد عثمان مكي، رئيس القرية وأنور سيد أبو المجد سكرتير القرية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري تحت إشراف يوسف أحمد نصير، رئيس القرية ومنتصر أحمد جعفر سكرتير القرية بتمهيد الطريق البديل لمحطة رفع الصرف الصحي بالرزيقات بحري وتمهيد طريق السكة الحديد بأولاد الشيخ، وتمهيد ورفع الأتربة وتقليم الأشجار وقطع أشجار النخيل الآيلة للسقوط بالطريق السريع.

وبقرية المحاميد بحري، فقد تم تمهيد ورفع نواتج تطهير الترع بطريق الحوزة وطريق الشيخة بإجمالي حوالي ٥٠٠٠م٢، كما تم تمهيد طريق أبو زحام وإزالة التعديات على الطريق الترابي وفتح الطرق وتمهيدها من كوبري الديمقراط حتى كوبري أولاد الشيخ الجديد.

وأكد عاشور على استمرار تمهيد الطرق وتكثيف حملات النظافة والتجميل بالمدينة والقرى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بنظافة وتمهيد الطرق وتجميلها وتيسير الحركة المرورية داخل وخارج مدن المحافظة.

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