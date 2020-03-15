غلق 15 مركزًًا للدروس الخصوصية بمطروح

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية شنت حملات، منذ مساء أمس السبت، لإغلاق المراكز التعليمية الخاصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح.وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه تم غلق 15 مركزا تعليميا، وتم الغلق بالشمع الأحمر وتحرير المخالفات والمحاضر اللازمة، مؤكدا أنه جارٍ حصر باقي السناتر التعليمية في جميع مراكز مطروح لغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.