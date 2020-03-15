10 طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة أثناء تعليق الدراسة
الأحد 15/مارس/2020 - 11:30 ص
شيماء دهبطباعة
تعاني أمهات من قلة وسائل تحفيز أبنائهن على المذاكرة بالمنزل، خاصة مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ؛ لذا ترصد "الدستور" عدة طرق تشجع الأطفال على المذاكرة.
- اختيار مكان للمذاكرة يفضله ابنك يتسم بالإضاءة الجيدة والتهوية وتوافر الهدوء.
- اتركية يختار مكان المكتب داخل غرفته وموعد بدء المذاكرة بالاتفاق بينكما.
- لا بد من وجود ثواب حينما ينجز واتباع عقاب حسب عمره، منع الضرب، فقط حرمانه من المصروف.
- اصنعي جدولا يوميا لطفلك، عدد ساعات للمذاكرة عليه أن يلتزم به.
- مدح الطفل إذا قام بأي أعمال واجبات جيدة وكوني حافزا له.
- المحافظة على تناوله وجبات خفيفة، من شأنها أن تساعده على التركيز خلال المذاكرة.
- شرب كثير من الماء، فهو يعمل على سرعة تركيزه وزيادة القدرة على الانتباه خلال المذاكرة.
- يمكن تحويل الدروس لمسرحيات قصيرة؛ كي تزيد نسبة فهمه للدرس.
-استخدام قراءة مثيرة للدرس الخاص بطفلك لتشجيعه على المذاكرة.
-التواصل مع المعلمين الخاصين بالطفل لسؤالهم حول أي صعوبات تقف أمامك خلال المذاكرة.
-عليك جعل الطفل في أجواء بعيدة عن التوتر ولا تشعريه بصعوبة الأمر، بل قومي بطمأنته.
- اختيار مكان للمذاكرة يفضله ابنك يتسم بالإضاءة الجيدة والتهوية وتوافر الهدوء.
- اتركية يختار مكان المكتب داخل غرفته وموعد بدء المذاكرة بالاتفاق بينكما.
- لا بد من وجود ثواب حينما ينجز واتباع عقاب حسب عمره، منع الضرب، فقط حرمانه من المصروف.
- اصنعي جدولا يوميا لطفلك، عدد ساعات للمذاكرة عليه أن يلتزم به.
- مدح الطفل إذا قام بأي أعمال واجبات جيدة وكوني حافزا له.
- المحافظة على تناوله وجبات خفيفة، من شأنها أن تساعده على التركيز خلال المذاكرة.
- شرب كثير من الماء، فهو يعمل على سرعة تركيزه وزيادة القدرة على الانتباه خلال المذاكرة.
- يمكن تحويل الدروس لمسرحيات قصيرة؛ كي تزيد نسبة فهمه للدرس.
-استخدام قراءة مثيرة للدرس الخاص بطفلك لتشجيعه على المذاكرة.
-التواصل مع المعلمين الخاصين بالطفل لسؤالهم حول أي صعوبات تقف أمامك خلال المذاكرة.
-عليك جعل الطفل في أجواء بعيدة عن التوتر ولا تشعريه بصعوبة الأمر، بل قومي بطمأنته.