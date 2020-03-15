10 طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة أثناء تعليق الدراسة

تعاني أمهات من قلة وسائل تحفيز أبنائهن على المذاكرة بالمنزل، خاصة مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ؛ لذا ترصد "الدستور" عدة طرق تشجع الأطفال على المذاكرة.- اختيار مكان للمذاكرة يفضله ابنك يتسم بالإضاءة الجيدة والتهوية وتوافر الهدوء.- اتركية يختار مكان المكتب داخل غرفته وموعد بدء المذاكرة بالاتفاق بينكما.- لا بد من وجود ثواب حينما ينجز واتباع عقاب حسب عمره، منع الضرب، فقط حرمانه من المصروف.- اصنعي جدولا يوميا لطفلك، عدد ساعات للمذاكرة عليه أن يلتزم به.- مدح الطفل إذا قام بأي أعمال واجبات جيدة وكوني حافزا له.- المحافظة على تناوله وجبات خفيفة، من شأنها أن تساعده على التركيز خلال المذاكرة.- شرب كثير من الماء، فهو يعمل على سرعة تركيزه وزيادة القدرة على الانتباه خلال المذاكرة.- يمكن تحويل الدروس لمسرحيات قصيرة؛ كي تزيد نسبة فهمه للدرس.-استخدام قراءة مثيرة للدرس الخاص بطفلك لتشجيعه على المذاكرة.-التواصل مع المعلمين الخاصين بالطفل لسؤالهم حول أي صعوبات تقف أمامك خلال المذاكرة.-عليك جعل الطفل في أجواء بعيدة عن التوتر ولا تشعريه بصعوبة الأمر، بل قومي بطمأنته.