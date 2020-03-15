رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة أثناء تعليق الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:30 ص
الدراسة
الدراسة
شيماء دهب
طباعة
تعاني أمهات من قلة وسائل تحفيز أبنائهن على المذاكرة بالمنزل، خاصة مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ؛ لذا ترصد "الدستور" عدة طرق تشجع الأطفال على المذاكرة.

- اختيار مكان للمذاكرة يفضله ابنك يتسم بالإضاءة الجيدة والتهوية وتوافر الهدوء.
- اتركية يختار مكان المكتب داخل غرفته وموعد بدء المذاكرة بالاتفاق بينكما.
- لا بد من وجود ثواب حينما ينجز واتباع عقاب حسب عمره، منع الضرب، فقط حرمانه من المصروف.
- اصنعي جدولا يوميا لطفلك، عدد ساعات للمذاكرة عليه أن يلتزم به.
- مدح الطفل إذا قام بأي أعمال واجبات جيدة وكوني حافزا له.
- المحافظة على تناوله وجبات خفيفة، من شأنها أن تساعده على التركيز خلال المذاكرة.
- شرب كثير من الماء، فهو يعمل على سرعة تركيزه وزيادة القدرة على الانتباه خلال المذاكرة.
- يمكن تحويل الدروس لمسرحيات قصيرة؛ كي تزيد نسبة فهمه للدرس.
-استخدام قراءة مثيرة للدرس الخاص بطفلك لتشجيعه على المذاكرة.
-التواصل مع المعلمين الخاصين بالطفل لسؤالهم حول أي صعوبات تقف أمامك خلال المذاكرة.
-عليك جعل الطفل في أجواء بعيدة عن التوتر ولا تشعريه بصعوبة الأمر، بل قومي بطمأنته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه باتخاذ إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

الصور

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

image description

«غرفة عمليات».. متطوعون يحمون الكلاب والقطط الضالة من الأمطار (صور)

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

البورصة تخسر 24 مليار جنيه.. وإيقاف التعامل على 66 سهمًا

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

الإمارات توقف دور السينما والملاهي بسبب كورونا

بكين تحظر تناول الطعام وجها لوجه فى المطاعم

إنقاذ 10 وفقدان 3 في غرق سفينة شحن بتايوان

حكاية حي «الفحامين» قبلة صناعة الأحذية بين أزقة القاهرة القديمة (فيديو)

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

عالم الاجتماع معن العمر يصدر كتاب «الجندر والتنوع الثقافي»

«انتخابات اتحاد الكتاب».. سهير المصادفة: تحسين وضع الكاتب ماديًا

«انتخابات اتحاد الكتاب».. أحمد سويلم: إعادة تقييم المعاشات ومعايير محددة للتكريم

«انتخابات اتحاد الكتاب».. زينب العسال: توسيع مجالات العضوية لضم الموهوبين