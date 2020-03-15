خبير استراتيجى: التحرك الدولى تجاه قطر «مشلول» (فيديو)

قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة القطرية وعدت منذ عامين، بتنفيذ عملية إصلاح عالية المستوى بشأن حقوق العمال الأجانب لديهم، ومراجعة القوانين القطرية.وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمال الأجانب في قطر، ما زالوا يتعرضون لانتهاكات شديدة منها العمل بنظام السخرة، منوها بأن العمالة الأجنبية في قطر تمثل 95% من القوة العاملة بها.وأكد الخبير الاستراتيجي، أن التحرك الدولي تجاه قطر "مشلول" بسبب الرشاوي التي تدفعها يمينا ويسارا لشخصيات مؤثرة في المجتمع الأوروبي، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بأن 44 عاملا نيباليا توفوا خلال شهرين في قطر، فضلا عن أن منظمة العفو الدولية أكدت أن هناك استغلالا واسعا للعمال في قطاع التشييد بقطر، وأنها رصدت العمل بنظام السخرة في تشييد أحد الملاعب، فضلا عن أن جزءا كبيرا من العمالة الأجنبية في قطر يعمل بدون أجر.