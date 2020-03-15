تايوان تسجل 6 حالات إصابة بكورونا

سجلت تايوان 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها مرتبطة بعمليات السفر الأخيرة للخارج.وقال وزير الصحة والرفاهية في تايوان، تشين شيه تشونج في مؤتمر صحفي إنه شوهدت زيادة في الحالات القادمة من الخارج وحث السكان التايوانيين على تفادي السفر للخارج لغير الضرورة.والحالات الجديدة اليوم الأحد مرتبطة برحلات إلى أوروبا ومصر واليابان وتايلاند.وحتى الآن، سجلت تايوان 59 حالة بفيروس كورونا، من بين ذلك حالة وفاة واحدة، ومن بين الحالات، 20 مريضا تم شفاؤهم.وفي الوقت نفسه، ذكر المعهد الأمريكي في تايوان أن الولايات المتحدة وتايوان ستعملان معا لإيجاد لقاح.وأضاف المعهد، وهو السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه في بيان "ستتبادل الولايات المتحدة وتايوان أفضل الممارسات وسيسعى الجانبان أيضا للتعاون لإجراء أبحاث وتطوير لقاحات وأدوية متعلقة بمحاربة الوباء".