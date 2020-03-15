ارتفاع إصابات كورونا في فنزويلا لـ 8

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات.وأوضح وزير الاعلام الفنزويلي خورخي رودريجز ـ حسبما أفادت قنوات روسية الإخبارية اليوم الأحد ـ أنه نتيجة إجراء فصح كورونا لـ 30 شخصا، تبين إصابة ثلاثة منهم قدموا من إسبانيا، واثنين من الولايات المتحدة، وواحد من كولومبيا، فيما أصيب آخران بالعدوى بسبب اختلاطهما مع أحد هؤلاء المصابين.وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الجمعة الماضية "حال التأهب" في البلاد بعد تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.