الأردن يسجل 6 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".أكدت وزارة الصحة الأردنية أن إصابات لـ 4 سياح فرنسيين ومواطنين أردنيين أحدهما عاد من بريطانيا حاملين الفيروس.أعلن الأردن، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لانتشار فيروس كورونا القاتل.وكانت وزير الصحة الأردني سعد جابر، أعلن في وقت سابق، شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى يوم الجمعة الماضى، مع رجل آخر كان مشتبها بإصابته، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية شفاء المصاب.