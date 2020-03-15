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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطهير ديوان صحة مطروح للوقاية من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:12 ص
ديوان صحة مطروح
ديوان صحة مطروح
ياسمين شعيب
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بدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.

وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان مديرية الصحة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

جاء ذلك في إطار عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا

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