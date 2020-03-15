بدء تطهير ديوان صحة مطروح للوقاية من كورونا

بدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان مديرية الصحة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.جاء ذلك في إطار عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.