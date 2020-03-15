الإمارات توقف دور السينما والملاهي بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الأحد، وقف جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب في دبي حتى نهاية مارس، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).كما اعتمدت الإمارات خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.