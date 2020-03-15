كنيسة العذراء تتبرع لإعادة بناء مئذنة مسجد قنا (فيديو)

كشف القمص أرسانيوس ملواني، راعي كنيسة العذراء مريم بقرية السلامية، عن تبرع الكنيسة لإعادة بناء مئذنة مسجد فى محافظة قنا، مؤكدًا أن من يزرع محبة يحصد محبة، وخاصة أن المصريين روحهم واحدة ويتشاركون في كل المناسبات وكل المحن إحنا إيد واحدة، لافتًا إلى أن المشاركة في إعادة بناء مسجد واجب.وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشاركة في إعادة بناء المئذنة بعدما تعرضت للانهيار بسبب سوء الأحوال الجوية هو واجب ورد جميل لإخواننا المسلمين، لأنهم كانوا معنا دائمًا فى كل المحن وأيدينا فى أيدى بعض.وتابع أن هناك مشاركة حية وفعالة بين المسلمين والمسيحيين دائمًا، مشيرًا إلى أن البابا تواضروس يعمل على رفع مستوى الحب والتعاون والمشاركة الوطنية والفعالة، ولذلك أنشئت لجنة خاصة اسمها العلاقات العامة لكى نتلاحم كلنا سويًا.وأكد أن مصر شعبها شعب واحد وامة لها تاريخ فى الأمجاد الوطنية، لافتًا إلى أن الجميع يصلى لكى نكون إيد واحدة لأن مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه.