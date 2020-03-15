صحة الكويت: 3 مصابين بكورونا أوضاعهم حرجة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع عدد حالات المصابة إلى 103 شخص يتلقون العلاج حاليا من فيروس، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن 3 مصابين بفيروس كورونا أوضاعهم حرجة ولديهم أمراض مزمنة، كما وجهت بضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمواجهة كورونا، وطالبت المواطنين والمقيمين في أراضي الكويت البقاء في المنازل.وطالبت وزارة الصحة الكويتية بضرورة الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية في حالات إعلان الشفاء من كورونا.وأكدت أن التأخير في إعلان حالات الشفاء يعود لأسباب فنية وليست إدارية.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية فى وقت سابق اليوم، تماثل شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 أشخاص.