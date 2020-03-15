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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قضايا الدولة تؤجل مقابلات المتقدمين لـ«مندوب مساعد» إلى يونيو

الأحد 15/مارس/2020 - 09:54 ص
قضايا الدولة
قضايا الدولة
عماد سليمان
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قررت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أبوبكر الصديق عامر، تأجيل المقابلات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2018 من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون والمحدد لها أيام بداية من الغد حتى 25 مارس الجاري إلى ما بعد 24 يونيو المقبل.

وقال مصدر قضائي بالهيئة أنه سوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة على الموقع الرسمي للهيئة، وأن هذا القرار جاء حرصا على صحة المتقدمين والعاملين بالهيئة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت هيئة قضايا الدولة، فتحت تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.

واشترطت على من يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
2- لا يزيد عمره على 30 عاما في تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

وتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة (http:sla.gov.eg) خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2019 الماضي، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، ويتم طباعة استمارة تسجيل البيانات من خلال ذات الموقع واستيفاء بياناتها، وتقدم الطلبات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن (8) شارع أبو الفداء الزمالك القاهرة، خلال الفترة من 28 ديسمبر، وحتى 9 يناير 2020، وذلك مقابل سداد 400 جنيه مصري لكل ملف تقديم.

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