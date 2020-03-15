كورونا يرفع الإصابات في اليابان لـ 773

ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في اليابان بمقدار 53 ليصل الإجمالي إلى 773 حالة اليوم الأحد، وفقا لبيانات من وزارة الصحة والحكومات المحلية في اليابان.ونتجت غالبية الحالات المؤكدة عن محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، التي أكدت 144 حالة وأعلنت حالة الطوارئ.وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن محافظة آيتشي بها 121 حالة مؤكدة، وأوساكا 102، وطوكيو 87، وهيوغو 67، ومحافظة كاناغاوا أكدت 50 إصابة بكوفيد-19.وتم احتساب 697 حالة إصابة مؤكدة على متن سفينة دايموند برينسيس السياحية الموبوءة بالفيروس، والتي تم وضعها سابقا في الحجر الصحي ضمن ميناء يوكوهاما بشكل منفصل.وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في اليابان يبلغ حاليا 29، من بينهم 7 من السفينة السياحية.وتم تركيب أجهزة تنفس صناعية لـ46 مريضا ممن يعانون من أعراض شديدة لمساعدتهم في التنفس أو تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة.ولفتت الوزارة أيضا إلى أن 525 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تحسن أعراضهم.