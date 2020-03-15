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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بكين تحظر تناول الطعام وجها لوجه فى المطاعم

الأحد 15/مارس/2020 - 09:45 ص
بكين
بكين
وكالات
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لن يسمح لمتناولي الطعام بالجلوس وجهًا لوجه في المطاعم والمقاصف في بكين خلال تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقًا لأحدث إشعار حكومي.

كما طلبت المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب التجارة ببلدية بكين من منافذ شركات المطاعم والمقاصف التابعة للوحدات والهيئات الحكومية وضع طاولات الطعام على مسافة متر واحد على الأقل.

وقالت المبادئ التوجيهية إنه يجب على المطاعم الحد بشكل صارم من كثافة متناولي الطعام والتحقق من درجات حرارة أجسامهم عند المدخل، فضلا عن التطهير الفوري للطاولات، ومقابض الأبواب، والحنفيات وغيرها من المرافق التي يلمسها الزبائن بانتظام.

وعلى وجه الخصوص، دعت المبادئ التوجيهية إلى استخدام رموز الاستجابة السريعة (كيو آر) لتقديم الطلبات ودفع الفواتير، وهو ابتكار تكنولوجي بدأ استخدامه في العديد من المطاعم الصينية لرفع الكفاءة وتقليل الاتصالات.

وطُلب من شركات تقديم الطعام أيضًا الترويج لاستخدام نوعين من عيدان الطعام، الأول عيدان شخصية لتناول الطعام، والثاني لتوزيع الطعام بين المتناولين، والذي لا يزال غير شائع في العديد من المطاعم الصغيرة.

ويعد قطاع المطاعم، من بين قطاعات أخرى تضررت بالانكماش الاقتصادي، حيث التزم العديد من الصينيين بالتوجيهات الرسمية للبقاء في منازلهم وتجنب التجمعات.

وتجاوبًا مع ذلك، عززت العديد من المطاعم التطهير أو ركزت على تقديم الطعام الجاهز عبر الانترنت ومن ثم نقله عبر خدمات التوصيل السريع.

وشهد البر الرئيسي الصيني زيادات يومية برقم واحد للإصابة بعدوى كوفيد-19 بين السكان المحليين لمدة أربعة أيام. ومع ذلك، فإن مدنا كبرى مثل بكين وشانغهاي لا تزال في حالة تأهب قصوى للتعامل مع الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

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