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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:42 ص
كورونا
كورونا
سلمى أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تماثل شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 أشخاص، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس السبت، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية.

ووافق الوزراء الكويتي اليوم على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية وعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في المطعم، كما قرر إغلاق مراكز الألعاب والمراكز التجارية باستثناء الجمعيات ومراكز المواد التموينية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وأعلنت الكويت عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بكورونا، واتخذت إجراءات بتعليق رحلات الطيران ومنع دخول الأجانب مع العديد من الدول.

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