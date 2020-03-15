ارتفاع عدد مصابي كورونا في الجزائر لـ45

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 45 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وسجلت الجزائر أمس السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا القاتل في البليدة، لتكن ثاني حالة وفاة بعد أعلنها الخميس الماضي، عن تسجيل أول حالة وفاة.وفى سياق متصل، ألغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بالإضافة إلى تخفيض عدد رحلاتها إلى فرنسا اعتبارا من أمس السبت.